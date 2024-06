Pamiętacie, jak śmiali się ze słomek? Dziś nawet do McDonald's przyjdziesz z własnym kubkiem

Nie oznacza to, że w ten sposób uratuje się świat. Potrzebujemy zmian systemowych. Tyle że jeszcze niedawno słyszeliśmy od sceptyków, że wybór jednostki nie ma znaczenia. Co z tego, że nie weźmiesz słomki, skoro w tym czasie jakaś inna firma wypuści setki tysięcy plastikowych opakowań. I choć niewątpliwie jest w tym cień racji, to jednak jak widać kropla drąży skałę i fanaberia ekooszołomów, krzywiących się na widok jednorazowych plastikowych opakowań doprowadziła do tego, że korporacja poniekąd się ugięła. W najprostszej sprawie, fakt, ale jednak. Dołóżmy do tego dalsze działania, wspomniane systemowe decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu, a uda się uzyskać efekt domina.