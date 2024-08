Wypuścili autonomiczne taksówki na ulice. Zamieniły miasto w piekło

Niektórzy powiedzą, że to kwestie techniczne. Po to samochody się uczą i popełniają błędy, by móc je w przyszłości wyeliminować. Tyle że ich pojawienie się może wywołać znacznie większe konsekwencje. Chińczyków niepokoi również fakt, że przejazd taksówką od Baidu jest nieporównywalnie tańszy od jazdy tradycyjną. Ceny zaczynają się od 4 juanów (ok. 2,2 zł). U kierowcy licznik bije od 18 juanów (niecałe 10 zł). Może i jest wolniej i nieco niebezpieczniej, ale za to taniej. I to może skusić podróżnych.