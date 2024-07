Plus rozbił bank. Ceny nowych Samsungów u operatora to coś pięknego

Płatność można rozłożyć na 12 rat 0 proc., to jeszcze kwoty są bardzo atrakcyjne. Jeśli polujecie na nowe Samsungi – nieważne czy wolicie klapkowego Flipa, czy też składanego w tablet Z Folda, to aktualnie nie ma lepszej oferty. Do smartfonów kupionych w przedsprzedaży operator dorzuca również etui – w przypadku Z Fold 6 dostajemy S Pen Case o wartości 449 zł, z kolei dla Z Flipa 6 jest to etui o wartości 219 zł.