Producenci drukarek mają problem. Mówią, że interes padnie, jeżeli ludzie nie zaczną drukować

„Jeśli chodzi o przestrzeń biurową, ilość drukowanych stron jest wyraźnie niższa niż przed pandemią. Jest to głównie spowodowane tym, co nazywamy pracą hybrydową. Każdego dnia w biurze przebywa mniej osób, co spowodowało spadek liczby stron. [...] Mówię o stronach zamiast o urządzeniach, ponieważ w zależności od tego, co dzieje się ze stronami, ostatecznie dzieje się z urządzeniami. Przed pandemią szacowaliśmy, że spodziewamy się 20 proc. spadku liczby wydruków. Spojrzeliśmy na liczby… i mniej więcej nasze przewidywania się sprawdziły.