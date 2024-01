Drukowanie na abonament. Szef HP ma ambitny plan

Sęk w tym, że choć badania naukowe (w których brał udział zespół HP), udowodniły, że taki atak jest możliwy, to zdaniem specjalistów cyberbezpieczeństwa, jest on kosztowny do przeprowadzenia i wymaga zarówno zasobów ludzkich, jak i ogromnych luk w oprogramowaniu HP i zabezpieczeniach sieci, do której podłączona jest drukarka.