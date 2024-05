Wideorozmowy w nowej odsłonie. Tak Google i HP chcą podbić rynek

Project Starline został po raz pierwszy pokazany podczas konferencji I/O 2021 i - wbrew nazwie - nie jest kolejną ofertą internetu satelitarnego od amerykańskiego koncernu. Project Starline to urządzenie zbudowane przez Google do wideorozmów. Ale nie zwykłych wideorozmów, gdyż Project Starline potrafi konwertować rozmówców na obiekty 3D wyświetlane na specjalnym ekranie, sprawiając wrażenie, że jesteśmy w pokoju z osobą, z którą rozmawiamy.



W ubiegłym roku Project Starline otrzymał aktualizację pod postacią dołączenia się do projektu koncernu HP. Natomiast dziś Google podzieliło się garścią informacji co do komercjalizacji projektu.