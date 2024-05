Chodzą z telefonem i badają drzewa. Tak odkryli prawdziwy skarb

Inicjatywa faktycznie zachęciła do spacerów i badania drzew, ale też pokazała, jak szybko dochodzi do wspomnianych zmian. Po majówce na profilu Mapy Drzew Łodzi odnotowano, że „kwitną jednocześnie kasztanowce białe, czerwone i żółte, jarzęby szwedzkie, szerokolistne i zwyczajne (jarzębiny), lilaki, głogi (jedno- i dwuszyjkowe oraz pośrednie 'Paul's Scarlet') oraz robinie akacjowe”, a do kwitnienia szykują się lipy. „Naturalne wiosenne następstwo kwitnienia kolejnych gatunków drzew w tym roku przemieniło się w gwałtowną jednoczesność” – zauważono.