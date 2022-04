Do tego trzeba dojrzeć. Ja dojrzałem dość późno. Na Starym Polesiu działamy od 2010 jako grupa nieformalna, a od 2013 jako stowarzyszenie. Zaczęliśmy się przyglądać i zwracać uwagę na to, że dzielnica pozbawiona jest zieleni. W tamtym okresie miasto rozpoczynało przebudowę okolicznych ulic. Kiedy trwały remonty, wiązało się to z wycinką drzew. W 2017 roku nastąpiło apogeum dewastacji. Doszło do tego, że Łódź, przebudowując ul. Pogonowskiego i zamieniając ją w szumnie nazwaną "ulicę-ogród", zaczęło od wycinki 17 dorodnych drzew, w tym gigantycznych topól, które u nasady miały 6 metrów obwodu. Coś we mnie pękło. Wtedy zacząłem się nimi zajmować i się o nich uczyć.