Ten iPhone wygląda jak Apple Vision Pro. Tyle że kosztuje 3 razy więcej

W Polsce cena iPhone'a 15 Pro Max to ok. 8100 zł, natomiast gogle do rzeczywistości mieszanej Apple Vision Pro nie są oficjalnie dostępne w kraju nad Wisłą. Ich cena w Stanach Zjednoczonych to 3500 dol. (plus podatek od zakupu), więc za te dwa sprzęty zapłacimy ok. 22 tys. zł. To znacznie mniej niż gdybyśmy mieli zamawiać iPhone'a 15 Pro Max w wersji Caviar Vision.