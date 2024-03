Użyli Apple Vision Pro podczas operacji. Tak wkraczamy w nowy etap

Okulary Apple Vision Pro nie były wykorzystywane przez lekarza przeprowadzającego całą operację. Jak donosi brytyjski dziennik Daily Mail, ze sprzętu korzystała pielęgniarka, która bezpośrednio współpracowała z chirurgiem. Gogle wykorzystano do wielu celów, między innymi do przygotowania operacji, do śledzenia zabiegu i wyboru odpowiednich narzędzi niezbędnych podczas operacji.