Facebook poprosi cię o podjęcie decyzji. W aplikacji i na stronie pojawia się komunikat

Centrum kont to miejsce, w którym możesz zarządzać połączonymi funkcjami, takimi jak logowanie do kont, a także zmieniać ustawienia kont, m.in. informacje kontaktowe, preferencje reklamowe i płatności, na swoich kontach na Facebooku, Instagramie i w Meta. Konta na Facebooku, Instagramie i Meta można dodać do tego samego Centrum kont. (…) Po dodaniu kont do tego samego Centrum kont będziemy wykorzystywać informacje z tych kont, aby zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia, takie jak spersonalizowane reklamy i propozycje kont do obserwowania w technologiach firmy Meta, takich jak Facebook, Instagram i Meta Horizon.