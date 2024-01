Ta gra wraca na iPhone’y. Możecie podziękować UE

Dotychczas w świecie Apple’a nie było to możliwe, jednak to się zmieni w większości krajów w Europie. Unia Europejska podparła giganta technologicznego z Cupertino do ściany i dała firmie wybór: albo opuszczasz rynek, albo dostosowujesz się do nowych zasad (a jeśli się nie stosujesz, to płacisz 10 proc. rocznego przychodu firmy). Wiadomo, że Apple nie mógł sobie pozwolić na wyjście z tak ogromnych rynków, więc postanowił się dostosować.