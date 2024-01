Kupujesz na Temu? Uważaj na to oszustwo!

Wszystkie te oferty mają na celu nic innego, jak wyłudzenie pieniędzy od osób, które chcą zaoszczędzić na zakupach. Jeśli wpłacimy kryptowalutę na konto naciągacza, to niestety będzie to transakcja w jedną stronę. Przelewy kryptowalut różnią się od przelewów zwykłych środków, które mamy na kontach bankowych i wykonując taki przelew, nie mamy co liczyć na odzyskanie pieniędzy, a kredytów nie zobaczymy na naszym koncie.