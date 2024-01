Czeka na ciebie paczka? To nie paczka, a oszust

- Tutaj nie ma co się rozpisywać, motyw jest klasyczny. Klikamy w link, oglądamy stronę bliźniaczo przypominającą witrynę kuriera, a tam podajemy dane osobowe, by następnie wpisać pełne dane karty płatniczej lub - jeszcze gorzej - podać dane logowania do banku w fałszywej bramce płatniczej.