Uważaj, to nie listonosz. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości o przesyłce

Wprawdzie bardzo często zakupy za jej pomocą i tak wymagają potwierdzenia kodem SMS czy akceptacją w aplikacji, ale oszuści od razu mogą zrobić zakupy. Wtedy ofiara zobaczy miejsce do wpisania kodu na fikcyjnej stronie i przekaże go złodziejom, jeżeli nie przeczyta w SMS-ie czy aplikacji, co tak naprawdę opłaca.