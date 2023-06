Podszywają się pod Pocztę Polską. Łatwo złapać się na to oszustwo

Lecz co najważniejsze: przesyłka z błędnie podanym adresem zostanie odesłana do adresata i to on ponosi koszty zwrotu, które uiszcza nie przez stronę internetową, a osobiście w placówce pocztowej lub do rąk listonosza. Niezależnie jak wiarygodnie wygląda wiadomość SMS lub strona internetowa, każdy SMS informujący o rzekomym zatrzymaniu paczki z powodu nieprawidłowości w podanym adresie jest oszustwem.