Przejęli konto byłego ministra. Stało się bannerem reklamowym dla kryptowalut

Gdyby minister Rau posiadał subskrypcję X Premium (dawne Twitter Blue), uzyskałby on dostęp do weryfikacji dwuskładnikowej, pozwalającej dodatkowo zabezpieczyć konto przed tego typu incydentami. Jednak nie zmienia to faktu, że głównym zabezpieczeniem każdego konta jest hasło, które powinno być unikalnym ciągiem znaków, wykorzystującym znaki specjalne, wielkie litery i cyfry oraz trudne do odgadnięcia (czyli np. nie powinno zawierać daty urodzin, ślubu, nazw dzieci czy zwierząt domowych).