Fałszywe filmiki z polskimi celebrytami to już plaga. Gwiazdy zachęcają do trefnych inwestycji i promują leki

Śledzą, co się dzieje w kraju, i dostosowują swoje akcje do aktualnych wydarzeń – wszak program TVP jest na antenie od niedawna, a już zdążył zostać wykorzystany do oszustwa. Wcześniej media faktycznie informowały o problemach zdrowotnych aktora, więc to pewnie nie przypadek, że w akcji oszustów wykorzystano wizerunek akurat Jana Englerta.