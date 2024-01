Czy to zwierzę, czy roślina? Tak

Takie odkrycia zdarzają się rzadko. Zazwyczaj gdy naukowcy odnajdują skamieniałości prastarych organizmów, nie ma wątpliwości co do tego, czy są to zwierzęta, rośliny czy minerały. Tym razem jednak badacze natknęli się na coś, co nie wpisuje się w te kategorie. Odnalezione szczątki nie pasują też do charakterystyki bakterii lub grzybów.