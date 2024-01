Majowie byli mistrzami w zarządzaniu zapasami wody. Sposób jej filtrowania działa do dziś

Z biegiem czasu Majowie budowali coraz bardziej wyrafinowane kanały, tamy, śluzy i nasypy, aby kierować, przechowywać i transportować wodę. Do filtrowania wody używali piasku kwarcowego, czasami importując go z dużych odległości do ogromnych miast, takich jak Tikal, położonych na terenach dzisiejszej północnej Gwatemali. Analiza rdzenia osadowego z jednego ze zbiorników w tym ośrodku wykazała również, że do jego budowy użyto piasku zeolitowego. Ten wulkaniczny surowiec doskonale nadaje się do filtrowania zanieczyszczeń i drobnoustrojów chorobotwórczych.