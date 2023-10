Zatrzęsła się ziemia, a potem pojawił się pierzasty wąż. Potrzebowali dźwigu, żeby go wyciągnąć

Oprócz zachowanych kolorów również rozmiar wydobytej głowy węża jest godny uwagi. To wyjątkowo duży egzemplarz zachowany w bardzo dobrym stanie, co stanowi nie tylko o jego wartości naukowej, ale będzie również wspaniałym eksponatem robiącym wrażenie na oglądających go ludziach, kiedy już trafi do odpowiedniego muzeum. Póki co, archeolodzy są pochłonięci pracą nad dalszymi badaniami znaleziska i planują zakończyć je dopiero w przyszłym roku.