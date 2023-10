Tysiące starożytnych struktur pogrzebanych pod lasami Amazonii. Czy to mityczne Eldorado?

Na południowym zachodzie Amazonii badacze odkryli dziwne, jak to określają, struktury o regularnych geometrycznych kształtach, wykonane z twardego materiału. Co więcej, są one położone z dala od jakichkolwiek dających się wykryć dróg. Nakładając wyniki swoich badań na mapę Amazonii, naukowcy szacują, że w całej puszczy może istnieć jeszcze od 10 do 24 tys. struktur, które są ukryte pod gęstą warstwą roślinności i ściółki, która nagromadziła się przez setki lat.