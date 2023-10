Archeolodzy wykopali właśnie coś dziwnego. Z tej katapulty chcieli wystrzeliwać bombowce

Katapulta, zwana Royal Aircraft Establishment (RAE) Mark III Catapult i znajduje się w Oxfordshire w południowo-wschodniej Anglii. Jej projekt i prototyp powstał w celu skrócenia drogi startowej bombowców, co samo w sobie byłyby sukcesem, bowiem potrzeba by mniej materiałów do budowy pasów startowych, co, zwłaszcza w czasie wojny, gdy Wielka Brytania zmagała się z wojennymi niedoborami, byłoby bardzo korzystne. Główną korzyścią, jaka miała wynikać z katapultowania bombowców, miało być jednak oszczędzanie innego, jeszcze cenniejszego surowca, jakim było paliwo lotnicze.