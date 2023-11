Serwis Elona Muska chce dorobić na boku. Oto, co wyprzedaje

Jeden z problemów X (Twittera), o którym nie mówi się zbyt często - ale jak już się mówi, to głośno - stanowią finanse. Jeszcze przed przejęciem przez Elona Muska Twitter przez 10 lat nie przynosił zysków, generując więcej kosztów niż przychodów. No i nie zapominajmy, że od kiedy Elon Musk szefuje Twitterowi, przychody z reklam serwisu spadły aż o 50 proc. Aby zatrzymać dalszą utratę pieniędzy, nowy właściciel serwisu musiał zarówno zmniejszyć koszty działania, jak i znaleźć nowe sposoby na monetyzację platformy.



Jak pokazał ostatni rok, Elon Musk podjął zdecydowane kroki na obu frontach: schowanie licznych funkcji serwisu za subskrypcją X Premium (Twitter Blue), wyprzedaż biurowych mebli, zwolnienie 75 proc. pracowników czy... odmowa płatności czynszu siedziby firmy w San Francisco, czy zobowiązań, jakie Twitter ma wobec Google. Kolejnym pomysłem miliardera na dorobienie do bardziej pozytywnego podsumowania rocznego jest wyprzedaż nazw użytkowników.