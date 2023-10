iPhone to ten tani telefon? Xiaomi, Samsung Galaxy i reszta mają być jeszcze droższe

Typowa kwota wydawana na telefon przez amerykańskiego konsumenta w 2021 r. to 317 dol. W Azji w krajach rozwiniętych kwota ta to 645 dol., zaś w tych rozwijających się to 183 dol. Z kolei w Wielkiej Brytanii kwota ta to 355 funtów w 2020 r. Niestety nie ma ogólnodostępnych spójnych danych, stąd wyrywkowe czasy i kwoty. Daleko im jednak do czterocyfrowych kwot za nowe telefony Xiaomi czy Samsunga, które z czasem mają wymagać od portfeli klientów jeszcze więcej.