Oto OnePlus Open. Cena pierwszego składanego smartfona marki zwala z nóg

Smartfon oczywiście oferuje „książkową” budowę z dwoma ekranami - wewnętrzny to 7,82-calowy AMOLED LTPO pracujący w rozdzielczości 2440 × 2268 pikseli o częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz z jasnością szczytową do 2800 nitów. OnePlus zastosował tu tytanowy zawias, który ma umożliwić aż milion cykli złożeń i przede wszystkim niemalże niewidocznym zagięciem na środku ekranu.