Satelita BlueWalker 3 jest oficjalnie jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie

Czy zdarzyło ci się patrzeć ostatnio w nocne niebo i zauważyć jakiś obiekt, który porusza się szybko i świeci mocno? Może to był samolot, albo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, albo… BlueWalker 3. To prototypowy satelita, który ma za zadanie połączyć się bezpośrednio z twoim telefonem komórkowym i zapewnić ci dostęp do internetu w dowolnym miejscu na Ziemi. Naukowcy z Międzynarodowej Unii Astronomicznej ogłosili właśnie, że jednym z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie nie jest gwiazda ani planeta, ale satelita BlueWalker 3.