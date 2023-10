NASA wyśle drona z napędem nuklearnym. Zbada księżyc podobny do Ziemi

Saturn to druga co do wielkości planeta w naszym Układzie Słonecznym, a także jedna z najbardziej fascynujących. Otoczona jest pierścieniami z lodu i skał, a jej powierzchnia jest pokryta chmurami z amoniaku. Ale to nie Saturn sam w sobie przyciąga uwagę naukowców, lecz jego największy księżyc - Tytan.