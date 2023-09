Ta kosmiczna katastrofa wydarzyła się blisko Ziemi. NASA pokazała wideo z wielkiego bum

Według nowych badań przeprowadzonych przez NASA i opublikowanych w czasopiśmie The Astrophysical Journal, pierścienie Saturna mogły powstać z odłamków dwóch lodowych księżyców, które zderzyły się i rozpadły się zaledwie kilkaset milionów lat temu. Byłyby one podobne wielkością do dwóch obecnych księżyców Saturna, Dione i Rei. Mają one po około 1100 km, a dla porównania nasz poczciwy Księżyc jest trzy raz większy. Odłamki po zderzeniu, które nie znalazły się w pierścieniach, mogły również przyczynić się do powstania niektórych z dzisiejszych księżyców Saturna.