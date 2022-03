Wszechświat nie jest taki spokojny, jak nam się wydaje. Katastrofa za katastrofą

W ciągu zaledwie kilku miesięcy chmura odłamków powiększyła swoje rozmiary i jednocześnie stała się przejrzysta, co wskazywało, że szczątki obu obiektów rozprzestrzeniała się po całym układzie planetarnym. Rok po kolizji chmury odłamków nie było już widać, nie blokowała już światła emitowanego przez swoją gwiazdę. Jednocześnie cały układ planetarny miał dwa razy więcej pyłu niż przed zderzeniem. Wcześniej zwarte obiekty, po zderzeniu zamieniły się w pył. Co teraz? Możliwe, że w ciągu kolejnych kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy lat z tego pyłu jeszcze coś się uformuje. Możliwe też, że zostanie on po prostu wywiany w przestrzeń kosmiczną i już planety z tego nie będzie. Ewolucja układów planetarnych jest pełna takich zwrotów akcji i fantastyczny zbieg okoliczności sprawił, że astronomowie mogli go obserwować niemalże na żywo.