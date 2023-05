Sonda Juice złapana w locie. Niezwykłe wideo pokazuje ją z ogromnej odległości

Sonda Juice jest pierwszą europejską misją do systemu Jowisza i pierwszą misją, która wejdzie na orbitę wokół lodowego księżyca. Sonda ma na pokładzie dziesięć instrumentów naukowych, które będą badać atmosferę, magnetosferę, powierzchnię i wnętrze księżyców. Sonda ma również przetestować radar RIME (Radar for Icy Moons Exploration), który ma być zdolny do przebicia się przez kilometry lodu i zobaczenia tego, co się dzieje pod nim.