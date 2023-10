Płacisz miesięczny abonament i nie masz reklam na Facebooku i Instagramie. Wchodzisz?

Meta wyceniła SNA na około 10 euro (46 złotych) za miesiąc. W tej cenie użytkownik dostawałby pakiet jedno konto Facebook plus jedno konto Instagram - oba pozbawione jakichkolwiek reklam. Za każde dodatkowe konto Meta obciąży abonenta kwotą 6 euro (ok. 28 złotych). Jednak są to ceny dla serwisów społecznościowych na komputerze. Koncern przewiduje, że w przypadku subskrypcji rozpoczętych na urządzeniach mobilnych, podstawowa cena SNA wzrośnie do 13 euro (ok. 60 złotych). A to za sprawą dodatkowych opłat, którymi koncern zostanie obciążony przez pośredników - App Store i Google Play.