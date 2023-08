Na to czekali użytkownicy Messengera. Meta powiedziała, kiedy włączy szyfrowanie

Szyfrowanie wiadomości w Messengerze to powtarzana od lat obietnica, którą Meta (dawniej Facebook) lubi pomachać przed nosami użytkowników i fanów technologii. Szybko przypomnijmy, że szyfrowanie w komunikatorze dodano 7 lat temu, jednak w praktyce funkcja jest mało efektywna. Dlaczego? Bowiem by konwersacje były szyfrowane, muszą je włączyć obie strony.



Meta na początku roku obiecała naprawić ten problem, a to poprzez domyślne włączenie wszystkim użytkownikom szyfrowania tak, aby uzyskali doświadczenie podobne do tego z WhatsApp. Jak się okazuje, 7 miesięcy później Meta przekuwa słowa w czyn.