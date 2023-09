Microsoft Copilot niestety nie dla Polaków. Co ciekawe, dla Niemców też nie

Od dziś aktualizacja Moment 4 jest dostępna dla wszystkich chętnych użytkowników systemu Windows 11 22H2. Na dziś jest ona opcjonalna, a by ją uzyskać, należy otworzyć aplikację Ustawienia, przejść do Windows Update i ręcznie wcisnąć przycisk Sprawdź aktualizacje. Moment 4 będzie obowiązkowa od drugiego wtorku przyszłego miesiąca.



Zmian w ramach omawianej aktualizacji jest sporo. Znaczącego liftingu doczekał się Eksplorator plików, usprawniono działanie Paska zadań, znacząco unowocześniono też aplikacje do obróbki zdjęć i grafiki. Aktualizacja Windowsa to również nowy program do poczty i wiele, wiele innych. Najważniejsze zmiany zostały opisane w tym artykule: Teraz porozmawiasz ze swoim komputerem. Szykuj PC na nowego Windowsa z Copilotem