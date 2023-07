Lato to zwykle okres, kiedy kończę wszystkie zaległe gry i odpoczywam od nich w oczekiwaniu na jesienne premiery. Nie inaczej jest w tym roku. Zrobiłem sobie pauzę z Diablo 4 aż do czasu rozpoczęcia pierwszego sezonu, a kolejną nowością, jaką mam na oku, jest dopiero wrześniowy Starfield. To idealny moment na to, by sprawdzić, co mają do zaoferowania abonamenty z grami.



Postanowiłem przyjrzeć się aktualnej ofercie Xbox Game Pass na 2023 rok w poszukiwaniu gier na konsole Xbox One i Xbox Series X|S, które wpadną mi w oko. Zwracałem uwagę zarówno na te tytuły, które dobrze wspominam i z chęcią odpalę ponownie, jak i te, w które nigdy nie grałem, ale słyszałem o nich wiele dobrego - lub po prostu chętnie bym je sprawdził, ale bez płacenia pełnej ceny.