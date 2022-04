Kultowy Monkey Island powraca, z legendarnymi twórcami za sterami łajby

Po wielu latach licencja na markę Monkey Island powróciła do LucasFilmu. Gigant należący do Disneya użycza jej wydawcy Devolver Digital, wyspecjalizowanemu w finansowaniu odważnych, bogatych artystycznie, nietuzinkowych produkcji niezależnych deweloperów. Pozwala to sądzić, że gra otrzymała stabilne finansowanie, a jej twórcy pełnię kreatywnej swobody. To doskonała wiadomość i już nie mogę się doczekać owoców współpracy Gilbert - Grossman.