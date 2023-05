Mówią, że to najgorsza gra roku. Grałem w Golluma i sprawdziłem, czy to prawda - recenzja

No i nie tylko na konsolach jest słabo. Nawet na potężnym pececie oprawa audiowizualna Golluma jest przeciętna. Do tego mam uwagi do mechanizmu wykrywania kolizji obiektów: czasem jak zjedzie się kamerą w dół, to się okazuje, że główny bohater lewituje kilka centymetrów nad skałami (co widać wyżej na grafice głównej), a do tego postać co chwila zahacza ramieniem o niewidzialne bariery.