Tak działa największy na świecie zabójca bunkrów. Ta bomba przebije 60 m betonu

Alianci natomiast skonstruowali bomby o dużej masie i wysokiej prędkości opadania, które wykorzystywały energię kinetyczną do przebicia się przez beton. Do takich bomb należały brytyjskie Tallboy (5340 kg) i Grand Slam (9979 kg) zaprojektowane przez Barnesa Wallisa oraz amerykańska Disney bomb (była to bomba z napędem przyspieszającym spadanie o masie 2000 kg). Były one używane głównie do niszczenia potężnych schronów dla niemieckich U-bootów lub innych okrętów wojennych.