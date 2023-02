Atomic Heart to bajeczna, ale rosyjska gra. Czy wypada się nią jarać?

Nie zanosi się przy tym na to, by z umowy z Mundfish na ostatniej prostej wycofał się Microsoft. Amerykanie chcą dystrybuować w Game Passie zarówno ukraińskiego S.T.A.L.K.E.R.-a 2, jak i rosyjskie Atomic Heart. No i tak jak firma się tym ostatnim tytułem może i głośno nie chwali (trailer opublikowany został w ramach Gamescom 2022, to z jakiegoś powodu nie był on częścią konferencji otwierającej imprezę), tak na głosy w social media wzywające do wyrzucenia tej gry z katalogu też nie reaguje.