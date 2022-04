Rosjanie udają, że STALKER 2 nie istnieje. Kreml blokuje stronę gry

GSC Game World planuje przenieść się z Kijowa do czeskiej Pragi, by wznowić prace nad grą i pojawił się pomysł, aby usunąć ze STALKER 2: Heart of Chornobyl rosyjski dubbing i zastąpić go polskim. Rosyjskim władzom to wszystko się najwyraźniej nie spodobało. W ramach odwetu Kreml postanowił zablokować mieszkańcom Federacji Rosyjskiej dostęp do oficjalnej witryny internetowej promującej nadchodzącą grę.