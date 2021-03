1 interakcji

Producenci gry STALKER 2 z ukraińskiego studia GSC Game World opublikowali pamiętniki deweloperskie, na których pokazują nowe elementy bezpośrednio z gry. Wśród nich możemy zobaczyć przedstawicieli dwóch doskonale znanych fanom frakcji, a także plugin uzębienia różnicujący postaci niezależne.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie STALKER 2 zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach z rodziny Xbox Series. Deweloperzy przybliżają jednak fanom nowe elementy nadchodzącej produkcji, publikując dzienniki deweloperskie. Na materiale wideo możemy zobaczyć wybraną zawartość pochodzącą bezpośrednio z gry.

Doskonale znane frakcje Wolność oraz Powinność powrócą w STALKER 2.

Wolność i Powinność to dwie największe frakcje zrzeszające stalkerów. Obie formacje toczą ze sobą zaciętą walkę, wyznając zupełnie inną ideologię. Powinność traktuje zonę jako zagrożenie i stoi na straży ludzkości, walcząc z mutantami, bandytami oraz procederem wywożenia niebezpiecznych artefaktów. Wolność uważa z kolei, iż nieodgadnioną naturę zony trzeba zaakceptować, z kolei odizolowane miejsce powinno być dostępne dla wszystkich - od łowców artefaktów po przedstawicieli mediów.

Grając w oryginalną trylogię, zawsze było mi bliżej do betonowej Powinności niż archaistycznej Wolności. Czuję, że podobnie będzie również w STALKER 2. Jestem zachwycony tym, jak wygląda ciemne umundurowanie strażników zony i ile uwagi poświęcono modelom postaci.





GSC Game World chwali się także arsenałem oraz… systemem uzębienia.

W STALKER 2 pojawi się ponad 30 broni. Część arsenału to giwery znane fanom serii, ale możemy także liczyć na zupełnie nowe narzędzia zniszczenia. Każdą broń odpowiednio zmodyfikujemy, dopasowując ją do preferowanego stylu wymiany ognia. Na klipie wideo widzimy strzelby, ciężkie karabiny maszynowe, karabinki szturmowe oraz karabiny snajperskie.

Najbardziej nieoczekiwanym elementem dzienników deweloperskich jest jednak prezentacja pluginu odpowiedzialnego za różnicowanie uzębienia postaci niezależnych. Deweloperzy z GSC Game World chwalą się, że to tylko jeden z systemów różnicujących napotkane postaci. Wszystko po to, abyśmy nie mieli do czynienia z armią podobnych do siebie klonów podczas przemierzania zony.

STALKER 2 pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series. Wersja dla PlayStation 5 nie została potwierdzona. GSC Game World deklaruje, iż jeszcze w 2021 r. zobaczymy prezentację zawierającą fragmenty rozgrywki bezpośrednio z gry.

Aktualizacja: Klip wideo został ustawiony jako prywatny przez Microsoft - właściciela kanału ID@Xbox. Możemy się spodziewać, że materiał będzie ponownie dostępny o godzinie 17:00, kiedy to rozpoczyna się konferencja Xboksa poświęcona grom.