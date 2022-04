Microsoft powiedział, ile stracił po ucieczce z Rosji i pokazuje, że nie trzeba bać się sankcji

To dobre wieści dla akcjonariuszy Microsoftu, ale wolny świat ucieszyć powinno co innego. Microsoft odniósł się na spotkaniu z inwestorami do sytuacji w Rosji. Firma Nadelli wycofała się z tamtejszego rynku, by nie wzmacniać rosyjskiej gospodarki i zbrodniczego, krwawego i agresywnego reżimu Władimira Putina. Ktoś mógłby się spodziewać, że to dla takiej korporacji z punktu widzenia finansowego niemały cios. Okazuje się jednak, że wyobrażenia niektórych o Rosji to czysta fantazja. Zawieszenie działalności w, rzekomo, jednym z największych światowych imperiów świata jest z punktu widzenia księgowych Microsoftu niemal niezauważalne.