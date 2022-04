Jak dostać pracę w Microsofcie? Chęć do nauki jest kluczowa

Tylko co to właściwie oznacza? Brzmi jak korporacyjna nowomowa, tak bardzo irytująca w wielu ogłoszeniach o pracę. Gardner tłumaczy, że w przypadku takich firm jak Microsoft to jednak więcej niż pustosłowie. Już na etapie rekrutacji zwraca uwagę na pisaną w życiorysach aktywność. Jeżeli kandydat wykazuje skłonności do samodzielnego zgłaszania się do nowych zadań, do pozyskiwania nowych umiejętności i do współpracy z nowymi ludźmi, to zdecydowanie działa to na jego korzyść.