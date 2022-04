Microsoft odbuduje gigantyczny ukraiński samolot An-225 Mrija. Moloch poleci we Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator to pierwsza gra wideo, która oferuje graczowi możliwość zwiedzenia całej planety Ziemia, w skali jeden do jednego, bez instalacji dodatkowych modyfikacji. Nigdy wcześniej żadna interaktywna produkcja nie oferowała takiego poziomu odwzorowania całej planety, z jej wszystkimi pasmami górskimi, oceanami, morzami, rzekami, jeziorami, a nawet infrastrukturą drogową. To niezwykłe osiągnięcie.