Statek Orion odpalił silnik i uciekł Księżycowi. Rozpoczął się powrót na Ziemię

Już wczoraj kilka zespołów rozpoczęło przygotowania do procedury wyłowienia statku z wody po wodowaniu, do którego dojdzie w niedzielę 11 grudnia. Zanim jednak dojdzie do wodowania, Orion będzie musiał wytrzymać zderzenie z atmosferą Ziemi. Nie będzie to z pewnością łatwe, bowiem w momencie wejścia w atmosferę statek będzie się poruszał z prędkością niemal 40 000 km/h. To z kolei sprawia, że osłona termiczna na spodniej części kapsuły będzie musiała wytrzymać temperatury rzędu 2760 stopni Celsjusza. Dopiero po wstępnym hamowaniu aerodynamicznym statek otworzy spadochrony, które pozwolą mu bezpiecznie opaść na powierzchnię oceanu u wybrzeży Kalifornii.