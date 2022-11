Artemis I: Tak daleko statek załogowy jeszcze nigdy nie był. Nowy rekord

Po raz ostatni w takiej odległości od Ziemi znalazła się kapsuła Odyssey realizująca misję Apollo 13. Maksymalną odległość od Ziemi Odyssey osiągnął 14 kwietnia 1970 roku (w Polsce był już 15 kwietnia). Co ciekawe, pierwotnie tak dużej odległości od Ziemi w ogóle nie planowano, jednak gdy na pokładzie modułu serwisowego doszło do eksplozji, a zapasy tlenu w statku zaczęły gwałtownie spadać, inżynierowie na Ziemi musieli opracować inną trajektorię lotu, która umożliwiłaby jak najszybsze dostarczenie astronautów na powierzchnię Ziemi. W tym celu wykorzystano grawitację samego Księżyca do zmiany prędkości statku i skierowania go w stronę Ziemi.