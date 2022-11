Statek Orion przeleci nad powierzchnią Księżyca. Długo na to musieliśmy czekać

Do maksymalnego zbliżenia do Księżyca dojdzie po niewidocznej stronie Srebrnego Globu, co z kolei oznacza, że w tym momencie NASA nie będzie miała kontaktu ze statkiem. W centrum kontroli misji z pewnością będzie trwało w tym czasie nerwowe oczekiwanie na zakończenie trwającej 35 minut przerwy w komunikacji. Mimo to NASA już teraz zaprasza na relację z wydarzenia, która rozpocznie się o godzinie 13:15 w oknie poniżej.