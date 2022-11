Wielka księżycowa rakieta Space Launch System wystartowała w stronę Księżyca!

Ryzyko nieudanego startu dzisiaj było całkiem spore. Co by się stało, gdyby start się nie udał? Garver przekonywała, że w NASA nikt takiego problemu nigdy nie rozważał. Mogło zatem być tak, że na skutek nieudanej misji Artemis I agencji posypie się cały program księżycowy. Rakieta przeznaczona do misji Artemis II musiałaby powtórzyć misję Artemis I, co z kolei sprawiałoby, że Artemis II opóźni się o kilka lat i o lądowaniu na powierzchni Księżyca będziemy w 2026-27 moglibyśmy zapomnieć.