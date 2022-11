Misja Artemis wystartowała. Rozpoczął się program powrotu człowieka na Księżyc - wszystko, co musisz wiedzieć

Dzisiejszy start 93-metrowego giganta można łatwo zbyć machnięciem ręki. Owszem, mieliśmy do czynienia ze startem największej rakiety od czasów rakiet Saturn V, które wynosiły astronautów w podróż na Księżyc w ramach programu Apollo pół wieku temu. Nie zmienia to jednak faktu, że profil misji nie jest imponujący. Rakieta SLS poleci do Księżyca, okrąży go i za 26 dni wróci na Ziemię. Co więcej, na pokładzie statku Orion nie ma żadnej załogi. Mamy zatem do czynienia z lotem na pusto, bez lądowania na powierzchni Księżyca. Meh.