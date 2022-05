Skafandry kosmiczne niczym małe prywatne baseny. NASA zakazuje ich używania

Oznacza to, że w najbliższym czasie nie będą już planowane żadne spacery kosmiczne. Z jednej strony jest to pewna niedogodność, z drugiej strony jednak czas najwyższy zająć się problemem z wodą w skafandrach kosmicznych, który męczy astronautów od blisko dekady. Warto tutaj przypomnieć, że nie chodzi tu o wodę skraplającą się na wizjerze, ale o wodę, która w warunkach mikrograwitacji swobodnie unosi się w hełmie i np. przykleja się do twarzy, pokrywając ją cienką wilgotną warstwą.